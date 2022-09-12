6 ilden 3 bin kişinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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6 ilden 3 bin kişinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

12.09.2022 15:21

Olay yerine gelen AFAD, İHH, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlaması -Vatandaşlar gelen ekiplere tepki göstermesi Güvenlik güçlerinin enkaz bölgesine girmeye çalışan vatandaşlara müdahalesi Arama kurtarma köpeklerinin gelmesi Ekiplerin, yaralıları ve...

Olay yerine gelen AFAD, İHH, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlaması

-Vatandaşlar gelen ekiplere tepki göstermesi

Güvenlik güçlerinin enkaz bölgesine girmeye çalışan vatandaşlara müdahalesi

Arama kurtarma köpeklerinin gelmesi

Ekiplerin, yaralıları ve hayatını kaybedenleri enkazdan çıkarması

AFAD ekiplerinin enkazdan çıkardıkları yaralıya enkazda başka yaralının olup olmadığını sormaları

İşitme engelli bir yaralıyı, arama kurtarma ekipleri işaret diliyle iletişim kurarak kurtarması

AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ın açıklamaları Kayseri'de 6 ilden 3 bin kişinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

KAYSERİ - Kayseri'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında çok sayıda kurumun iş birliğiyle Bölgesel Düzey Saha ve Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 11 konutluk kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan AFAD gönüllüleri, bir anda çevreden kentsel dönüşüm alanındaki yıkıntıların arasına koşarak geldi.

Enkaz altında kalanlar, "Kimse yok mu, yardım eden yok mu" diyerek yardım istedi.

Olay yerine gelen AFAD, İHH, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vatandaşlar gelen ekiplere "Neredesiniz?" diye tepki gösterdi. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda, enkaz altındakileri duyabilmek için zaman zaman sessiz kalınması çağrısında bulunuldu.

Ekipler, yaralıları ve hayatını kaybedenleri enkazdan çıkardı. Bazı yaralılar halatla yüksekten tahliye edildi.

Deprem sonrası bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Enkazdaki işitme engelli bir yaralıyı, arama kurtarma ekipleri işaret diliyle iletişim kurarak kurtardı.

Tatbikatta, Kızılay ekipleri vatandaşlara yemek dağıtırken, diğer kuruluşların da alanda çadırları yer aldı.

AFAD İl Müdürü Osman Atsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştirilen tatbikata, Kayseri'nin yanı sıra Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş'tan ekiplerin katıldığını, 23 çalışma grubunun sahada olduğunu, 2 bin 959 kişinin tatbikatta görev aldığını söyledi.

Alanda arama kurtarma, yangın söndürme çalışmaları yapıldığını anlatan Atsız, "Hastanelerimiz kuruldu, Türk Telekom altyapıyla ilgilendi, Kızılay yemek dağıttı. Tatbikatta arama kurtarma çalışmalarında 10 yaralı, 2 ölü, yangından ise 2 yaralı 1 ölü çıkarıldı. 85 afetzedeye barınma ve beslenme desteği verildi." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer kurumların temsilcileri de tatbikatı izledi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ilden 3 bin kişinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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