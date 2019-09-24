Son Dakika Haberleri: Olay yerine giden polis aracına otomobil çarptı
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Olay yerine giden polis aracına otomobil çarptı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olay yerine giden polis aracına sivil otomobil çarptı.

Olay yerine giden polis aracına otomobil çarptı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olay yerine giden polis aracına sivil otomobil çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından polisler, başka bir araçla yola devam etti.


Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atalay Erdoğan Caddesi'ndeki kavşakta sabah saatlerinde yaşandı. Bir ihbar üzerine yola çıkan polis otosuna kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen B.A. idaresindeki 31 ME 277 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, polisler yola başka bir araçla devam etti.


Olay yerine çağrılan İslahiye Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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