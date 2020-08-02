Olay yerini merak edip gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Olay yerini merak edip gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir araç kiralama dükkanında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Silahların ateşlendiği olayda bir kişiyi bıçaklayan şahıs, yarım saat sonra olay yerini merak edip gelince polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama dükkanında meydana gelen olayda, 2 grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavga dönmesi üzerine Mehmet Ö., bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dükkanda inceleme yaptı. Bıçaklanarak yaralanan Mehmet Ö.'de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca kavga sırasında kullanılan tüfekten çıkan saçmalar da dükkanın camlarını kırdı.

Merak etti, gözaltına alındı

Öte yandan, çıkan kavga Mehmet Ö.'yü bıçakladığı iddia edilen Ö.Ş. (21), olaydan yarım saat sonra dükkanın çevresine geldi. Burada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Ö.Ş., gözaltına alındı. Ayrıca polis ekiplerinin Ö.Ş.'nin aracında yaptığı aramada tüfek ve üzerinde de bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.