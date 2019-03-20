Olay Yorum: 'Hakan Hayal Kırıklığı!'

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, İtalyan basınına gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, İtalyan basınına gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.



Hakan'ı 2017 yazında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer eden isim olan Mirabelli, Sportitalia televizyonunda katıldığı bir programda milli futbolcunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



"Hakan konusunda biraz düş kırıklığı yaşıyorum." diyen 49 yaşındaki futbol adamı, "Pazar günü Inter'e karşı iyi oynadı ama ben genel olarak kendisinden daha çok şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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