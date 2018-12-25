Olaya Giderken İtfaiye Aracı Kaza Yaparak Devrildi; 3 İtfaiyeci Yaralı
41 dakika önce
Olaya giderken itfaiye aracı kaza yaparak devrildi; 3 itfaiyeci yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nin Saltukova Beldesi'nde itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralı Edinilen bilgiye göre, Çaycuma İlçesi'nin Saltukova çevre yolu tarafından Filyos istikametine, olay yerine gitmekte...
Olaya giderken itfaiye aracı kaza yaparak devrildi; 3 itfaiyeci yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nin Saltukova
Beldesi'nde itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiyeci yaralı
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma İlçesi'nin Saltukova çevre yolu tarafından Filyos
istikametine, olay yerine gitmekte olan Çaycuma itfaiye aracı seyir halinde iken, yağan yağmur yüzünden yolun kaygan olması sebebiyle kaza yaptı.
Kazada takla atan itfaiye aracının içinde 3 itfaiyecinin bulunduğu belirtildi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen kepçe ve vinçlerle itfaiye aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:49 Kaynak: İHA
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