Olaya karışan Suriyeliler Tarsus'ta sınır dışı edildi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallede kavga eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde mahallede kavga
eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
Mahallesi'nde ikamet eden Suriyelilerin evin önünde gürültü yapması üzerine olay yerinde araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. E.A. ve R.Ş. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kavgaya müdahale ederken, 7 Suriyeli ve 4 Türk vatandaşı yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karıştığı belirlenen 23 Suriyeli işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var
Esenyurt'ta ortalık karıştı! İki aile acımasızca birbirine saldırdı
Facebook hesabı açan eski eşini tehdit ve darp etti, gözaltına alındı
Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı