Olayı gören koronayı unuttu - Son Dakika

Olayı gören koronayı unuttu

Eskişehir'de 11 yaşındaki çocuğun öldüğü olayda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğun apartmanın 2'nci katından düşerek ölmesi sonrasında olaya bakmak isteyen vatandaşlar korona virüsü (Covid-19) unutarak, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Burcu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'inci katında oturan Wahab Hamed Dawood henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan yere düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Hayatını kaybeden çocuk otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay sonrasında çevredeki çok sayıda vatandaş Korona virüsü (Covid-19) unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Olay yerinde toplanan vatandaşların içinde ileri yaşta maske takmayanların olduğu görülürken, korona virüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.