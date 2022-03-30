Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı

30.03.2022 18:17
Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı

Esenyurt'ta kontrol esnasından Suriye uyruklu iki kişinin aracına sahte para ve uyuşturucu koydukları belirlenen 6 polis memuru tutuklandı. Olayla ilgili kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada ise araçtaki bir şahsın üzerinden yaklaşık 9 bin dolar ile 34 bin lira para çıktığı, polislerin kayıtlara eksik para geçirdiği öğrenildi.

Esenyurt'ta rutin kontrolle sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Hamud ve Salman isimli iki kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak aradı. Arama sırasında araçtaki bir şahsın üzerinden yaklaşık 9 bin dolar ve 34 bin lira para çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Daha sonra yabancı uyruklu iki şahıs, araçta sahte para ve uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Suriye uyruklu şahıslar bu durumu kabul etmeyerek avukatları aracığıyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine savcılık polis merkezinden bilgi istedi.

TUTULAN KAYITLARIN SAHTE OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla olayı incelemek için özel bir ekip kuruldu. Detaylı ve titiz incelemenin ardından tutulan kayıtların sahte olduğu, ele geçirilen paranın ise eksik olduğunu tespit edildi. Araçta sahte para ve uyuşturucu olmadığı, sahte para ve bir miktar uyuşturucu araca polislerin koyduğu belirlendi. Polislerin 9 bin dolar ve 34 bin lira yerine, 3 bin dolar ve 14 bin 770 lirayı kayıtlara geçirdikleri öğrenildi. 6 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G., Mehmet S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

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Uyuşturucu, Suriye, dolar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı - Son Dakika


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