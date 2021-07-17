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Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı - Son Dakika

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı

17.07.2021 12:29

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu. Hakkındaki iddialara açıklık getiren Alsaloussi, yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı'yı tüm takıların, harcamaların faturasını yolladığını belirterek "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi. Alsaloussi'nin çarpıcı itiraflarının ardından Şeyma Subaşı cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Dolandırıcı olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu Sabah gazetesinden Bahar Sonat'a bozdu.

"İLİŞKİNİN BİTMESİNİ İSTEYEN BENDİM"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" dedi.

"HARCAMALARIN FATURASINI YOLLADIM"

Yakın arkadaşı Mustafa Tatlıcı ile bu konuda sık sık görüştüğünü dile getiren Alsaloussi, "Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin" ifadelerini de kullandı.

Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Dolandırıcı, Bahar Sonat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı - Son Dakika Magazin


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