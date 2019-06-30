Olaylı evlilik sonrası Özer'den ilk açıklama Bursa'dan

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2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik