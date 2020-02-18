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Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
7 saat önce
Berk Oktay, boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.
Berk Oktay, boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09
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