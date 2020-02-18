Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı - Son Dakika Magazin

Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

7 saat önce

Berk Oktay, boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.

Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı, System.String[]

Berk Oktay,  boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09 
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