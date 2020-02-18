Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Berk Oktay , boşanma aşamasında eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle ayrı bir dava açmıştı.

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