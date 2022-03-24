Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti - Son Dakika
Üye Girişi

Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti

24.03.2022 08:42
Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti

Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı.

Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığını görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Gül'ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy'den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş'in kulandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

Lüks otomobilinin yandığını gören sürücü göz yaşlarına boğuldu

Kaza sonrası otomobilden yara almadan inen sürücü, lüks otomobilinin yandığını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri ve olay yerine gelen kız arkadaşı sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Önce ağladı sonra kavga etti

Otomobili yanan Cihan Gül, "Arabam" diye ağladı. Gül'ü polis ekipleri ve arkadaşları sakinleştirdi. Öte yandan olay yerinde kazaya karışan taraflar birbirine saldırdı. İki tarafı polis ekipleri ayırdı.

Kaza sonrası yanan otomobil küle dönerken hafif ticari araçta ise hasar oluştu.

Araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından Çırağan Caddesi tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

(Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız-İHA)

Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti
Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti
Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti
Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti Beşiktaş'ta olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA Son dakika gündem: KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA KAZA İLE BİTEN YARIŞ KAMERADA Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada

Beşiktaş, Otomobil, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
08:56 Rus gazeteci bombalı saldırı sonucu Kiev'de yaşamını yitirdi
08:56 Suikast iddiası! Danıştay cinayeti hükümlüsü mektup yazdı, İmamoğlu'na suikast yapılacak!
08:45 Türkiye, Ukraynalı akademisyenleri davet etti: Çalışmalara burada devam edin
08:40 3 kişinin yaşadığı ev cayır cayır yandı, vatandaşlar paylaşım derdine düştü!
07:30 Rusya-Ukrayna savaşının birinci ayında NATO zirvesi: Biden'ı Avrupa'da ne bekliyor?
08:24 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:19 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları
08:09 Son Dakika! Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de kapsayan kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
06:30 Putin nasıl korunuyor? Etrafında akıllı telefona izin yok, yedikleri-içtikleri önceden tadılıyor, yüzlerce koruması var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:10:28. #1.12#
SON DAKİKA: Olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement