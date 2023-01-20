SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

20.01.2023 17:48

SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemiTolga TAHÇI İZMİR, (DHA)- İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan Furkan Ersanlı hakkında, 3 suçtan 23 yıla...

SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

Tolga TAHÇI İZMİR, (DHA)- İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan Furkan Ersanlı hakkında, 3 suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. 22 sanık hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan ceza talep edildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklandı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı.

TRİBÜNDE SIKÇA YER DEĞİŞTİRMİŞLER

Diğer sanıklar hakkında da iddianame tamamlandı. İddianamede, sanıkların maçtan önce 'WhatsApp' grubunda iş bölümü yaptıkları belirtildi. Dinçer Demir ve Kahraman Erdemir'in yanıcı maddeleri Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir aracılığıyla Anıl Gügercin'e teslim ettikleri aktarıldı. İşaret fişeğini ateşleyen Ersanlı'nın, taraftar otobüsüne gizlenmiş fişeği buradan alıp, elindeki pankarta saklayarak stada girdiğinin de altı çizildi. Yanıcı maddeleri teslim alan Gügercin'in, ifadesinde, bu maddelerin plastik cerrahi eldiven içine koyulmuş ve siyah poşet içinde olduğunu söylediği de belirtildi. Ayrıca Gügercin'in, ifadesinde; bu iş için Efe Yeşilova'nın kendisini kız arkadaşına zarar vermekle tehdit ettiğini, bu nedenle yanıcı maddeleri stada soktuğunu söylediği anlatıldı. Tuvalete gizlenen yanıcı maddelerin alınıp, sonradan taraftarlara dağıtıldığı ve tribünde kargaşa çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan sanıkların tribünde sıkça yer değiştirdiğinin de altı çizildi.

İŞARET FİŞEĞİNİ MEŞALE SANMIŞ

İddianamede, işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı'nın ifadeleri de yer aldı. Ersanlı'nın, ifadesinde; işaret fişeğini tesadüfen bulup, meşale sandığını ve bileti olmadığı için elinde pankartla maça girdiğini söylediği belirtildi. Üstünün detaylı aranmadığını öne süren Ersanlı'nın, meşaleler yakıldıktan sonra elindeki meşale sandığı işaret fişeğinin ipini çekerek, yaktığını söylediği vurgulandı. Ersanlı'nın elindeki fişeği fırladıktan sonra meşale olmadığını anladığını söylediği iddianamede yer aldı. Görüntü izleme tutanağında ise Ersanlı'nın işaret fişeğini attıktan sonra zıt yöne kaçıp, üzerini değiştirdiği belirtildi.

Savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı; Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Dinçer Demir, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Serkan Holar, Anıl Bayır, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Özgür Uçak, Şakir Perçin, Ümit Taş, Turguy Gülmez, Gökcen Atacan Aksoy, Eren Karaca, Mert Yiyit, Furkan Erenoğlu, Necim Arif Doğanay, Yunus Altınışık ve Fatih Özkan'ın da 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılmalarını talep etti.

Öte yandan sanıkların 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeği kullanan sanığa 15 yıl hapis cezası talebi Göztepe-Altay derbisinde işaret fişeği kullanan sanığa 15 yıl hapis cezası talebi Altay, sezon başına geri döndü Altay, sezon başına geri döndü

Altay, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
18:22 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bitirecek teklifini yineledi
17:56 Ezeli rakibe transfer oluyor! Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarını deli edecek görüşme
17:49 Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı
17:48 AK Partili vekil 3 yaşındaki çocuğuna lüks otomobilini kullandırdı! Görüntüler tartışma yarattı
16:07 Mansur Yavaş'tan bir müjde daha! ABB, 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılayacak
17:10 Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoyu öğrencisi fark etti! Bakın kendini nasıl savundu
16:50 Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı
16:35 Her adımı olay yaratıyor! Ünlü şarkıcı Britney Spears Mars'ın fotoğrafını paylaşıp ismini değiştirdiğini açıkladı
16:21 Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 19:05:21. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Olaylı İzmir derbisinde işaret fişeği atan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement