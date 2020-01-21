Olaylı maç sonrası Vezirhansspor'a ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Olaylı maç sonrası Vezirhansspor'a ceza yağdı - Son Dakika Spor

Olaylı maç sonrası Vezirhansspor'a ceza yağdı

6 saat önce

Bilecik'te oynana Vezirhanspor-Bayırköyspor müsabakasında yaşanan olaylar ve çirkin tezahürat sonrası Vezirhanspor'a ceza yağdı.

Olaylı maç sonrası Vezirhansspor'a ceza yağdı, System.String[]

Bilecik'te oynana Vezirhanspor-Bayırköyspor müsabakasında yaşanan olaylar ve çirkin tezahürat sonrası Vezirhanspor'a ceza yağdı.


Bilecik 1. Amatör Lig'in ikinci yarısının ilk müsabakasında geçen hafta Bilecik'in Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin takımları bir araya geldi. Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan müsabakayı devre arasında hem saha içi hem de saha içi karışmış, olaylara jandarma müdahale ederken, bu sırada Vezirhanspor ve Bayırköyspor taraftarları arasında küfür eden seyircileri gözaltına alınmıştı.


Vezirhanspor'a ceza yağdı


Müsabaka sonrası Bilecik İl Tertip Kurulu toplanarak bir karar aldı. Karada, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00'te toplanan İl Tertip Kurulu 12 Ocak 2020 Pazar günü saat 14.00 Vezirhan sahasında oynanan Vezirhanspor ve Bayırköyspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan çirkin dil ve futbolculara ve teknik heyete toplu olarak aşırı küfürlü tezahürat yapılmıştır. Bayrköyspor'un formasının yakılması, tribünlere asılan çirkin pankartlar açıklaması, sahaya maytap atılması F.M.T.'nin 44, 52 ve 53 maddesi gereği Vezirhanspor'un sahasının 2 maç saha kapatılması, 3 müsabakanın seyircisiz oynatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" yer aldı.


Öte yandan alınan bu karara Vezirhanspor yöneticileri tepki gösterdi. - BİLECİK

Vezirhan, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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