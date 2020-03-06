Olaylı maçın ardından 2 yıl yeşil sahalardan men edildi - Son Dakika
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Olaylı maçın ardından 2 yıl yeşil sahalardan men edildi

7 saat önce

Zonguldak'ta Süper Amatör Ligin 16'ıncı haftasında Akınspor, İhsaniyespor arasında çıkan olaylar sonucunda Akınspor forması giyen Erdi Ürkmez 2 yıl yeşil sahalardan men edilerek en çok cezayı alan oyuncu oldu.

Olaylı maçın ardından 2 yıl yeşil sahalardan men edildi, System.String[]

Zonguldak'ta Süper Amatör Ligin 16'ıncı haftasında Akınspor, İhsaniyespor arasında çıkan olaylar sonucunda Akınspor forması giyen Erdi Ürkmez 2 yıl yeşil sahalardan men edilerek en çok cezayı alan oyuncu oldu.


Süper Amatör Liginde 16'ıncı haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Akınspor sahasında İhsaniyespor'u konu etmişti. Karşılaşma İhsaniyespor üstünlüğü devam ederken maçın 88'inci dakika da çıkan olaylar sonucunda maçın hakemi Davut Özen maçı tatil etmişti. Perşembe günü toplanan İl Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirerek cezaları açıkladı. Kurulu, Erdi Ürkmez (Akınspor) 2 yıl futboldan men, Fırat Ziyansız (Akınspor) 12 maçtan men, Bartu Gültekin (Akınspor) 5 maç men, Savaş Günbay (Akınspor) 8 maç men, Serdar Avcı (Akınspor) 8 maç men, Umut Korkmaz (İhsaniyespor) 2 maç men, Fethi Cinal Antrenör (İhsaniyespor) 15 gün hak mahrumiyeti verildi. Öte yandan cezalılar arasında Akınspor forması giyen Erdi Ürkmez 2 yıl sahalardan men edilerek en çok cezayı alan oyuncu oldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ürkmez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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