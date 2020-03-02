Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor - Son Dakika Spor

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

6 saat önce

Akınspor ile İhsaniyespor arasındaki olaylı maçın ardından İhsaniyespor oyuncuları darp raporu alarak Akınspor'a hukuki işlem başlattı.

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor, System.String[]

Akınspor ile İhsaniyespor arasındaki olaylı maçın ardından İhsaniyespor oyuncuları darp raporu alarak Akınspor'a hukuki işlem başlattı.


Zonguldak'ta Süper Amatör'de kümede kalma mücadelesi veren Akınspor ile İhsaniyespor, cumartesi günü Ereğli'de karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında çıkan olaylar maça damga vurdu. İhsaniyespor'dan 3, Akınspor'dan 5 futbolcu kırmızı kart görmüştü. Çıkan olayların büyümesi ve Akınspor'un sahada 6 kişi kalması nedeniyle maç tatil edilmişti. Olaylı maçın ardından İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş, açıklamalarda bulundu. Akardaş, futbolcularının hastaneye giderek darp raporu aldığını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.


İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş'ın açıklaması şu şekilde:


"29 Şubat 2020 tarihinde saat 12.30'da Beyçayırı Stadı'nda oynadığımız Ereğli Akınspor- Kozlu İhsaniyespor maçının 84. dakikasında takımımız 1-0 önde olduğu sırada, sahada başlayan ve soyunma odasında devam ederek, Ereğli Akınspor topçuları bizim topçularımıza küfürler savurarak darp ve fiziksel temas ile topçu kardeşlerimize saldırıda bulunulmuştur. Topçu arkadaşlarımız, yapılan bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu çağ dışı eylemi gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında emniyete şikayetçi olmuştur. Ereğli Akınspor futbolcularının sporun fair-play ruhuna ve onuruna yakışmayan eylem ve söylemleri İhsaniyespor camiasını üzerek derinden sarsmıştır. Saha içinde bekledikleri sonucu alamayan fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden bu ve benzeri kişilerin tutum ve eylemleri bundan önce olduğu gibi bugün ve bundan sonrada Türk futbolunda hem de Zonguldak futbolunda derin yaralar açmaya ve büyük zararlar vermeye devam edecektir. Kozlu İhsaniyespor Kulübü olarak, futbolcu arkadaş ve kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizin ileterek bu fütursuzca ve seviyesizce gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor
Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]