OLAYLI MAÇIN ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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OLAYLI MAÇIN ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

26.09.2022 02:16
OLAYLI MAÇIN ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İÇİŞLERİ Bakanlığınca Amed Sportif Faaliyetler ile Bursaspor arasında Diyarbakır'da oynanan olaylı maçla ilgili açıklama yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığınca Amed Sportif Faaliyetler ile Bursaspor arasında Diyarbakır'da oynanan olaylı maçla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OLAYLI MAÇIN ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA - Son Dakika

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