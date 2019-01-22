Son Dakika Haberleri: Olaylı Maçın Hakemleri Gözlemcinin Araya Girmesi İse Şikayetten Vazgeçti

Olaylı Maçın Hakemleri Gözlemcinin Araya Girmesi İse Şikayetten Vazgeçti

23 dakika önce

Bilecik'te dün oynanan ve olaylı bir şekilde sonuçlanan maç sonrası kendilerine hakaret eden 2 kişiden şikayeti olan hakem triosu, maçın gözlemcisi araya girmesi ile şikayetten vazgeçti.

Olaylı Maçın Hakemleri Gözlemcinin Araya Girmesi İse Şikayetten Vazgeçti, System.String[]
Bilecik'te dün oynanan ve olaylı bir şekilde sonuçlanan maç sonrası kendilerine hakaret eden 2 kişiden şikayeti olan hakem triosu, maçın gözlemcisi araya girmesi ile şikayetten vazgeçti.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda oynanan Bayırköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasının 85'inci dakikasında saha içi, maç sonunda da saha dışı karışmıştı. Yaşanan olaylar sonrası 2 futbolcu kırmızı kart görürken, bir kaç oyuncuya da sarı kart çıktı. Maçı lider 1308 Osmaneli Belediyespor 3-1 kaybederken, maçın orta hakemi Hasan Bozüyük'ün bitiş düdüğünün çalması ile birlikte yan hakemleri Enes Seymen ile Osman Aydemir birlikte soyunma odasına çok sayıda jandarma ile birlikte gitti. Bu esnada görevli olmayan bir çok kişinin soyunma odalarının önünde bulunması sebebiyle hakemlere Osmaneli cephesinden tepkiler oldu. Bu tepkiler sonrası maçın hakemleri 2 kişinin kimliğini jandarmaya aldırdılar. Yaşanan bu olaylar sonrası Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin maçın gözlemcisi aynı zamanda İl Hakem Kurulu Başkanlı olan Sedat Kara'ya söyleyerek, hakemlerin şikayetçi olmamalarını istedi. Kara, jandarma söyleyerek hakemlerin şikayetçi olmadığı bildirdi ve kimlikler Başkan Şahin'e teslim edildi.

"Olay tatlıya bağlandı"

Telefonla İHA muhabirinin ulaştığı orta hakemi Hasan Bozüyük,"Dün maç sonu yaşanan olaylardan dolayı 2 kişinin kimliği aldırdınız. Bununla ilgili yasal işlem başlatıldı mı?" sorusuna Bozüyük'lü, "Yok hayır, sonradan anlaşma, uzlaşma yöntemiyle çözdük" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan geçen sene bir müsabaka sonrası bir basın mensubu ile gözlemci arasında yaşanan olaylarda gözlemci Fatih Gündoğdu, parmağının kapıya sıkışması sonucu basın mensubundan şikayetçi olmuştu. Araya giren spor camiasının ileri gelenlerini olayı tatlı bağlamaya çalışsa da İl Hakem Kurulu Başkanlı olan Sedat Kara, karakola kadar gelerek gözlemci Fatih Gündoğdu şikayetini geri almamasını söylemişti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Spor
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