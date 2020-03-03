Olaylı maçın kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek

Akınspor, İhsaniyespor arasında çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın kararını Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Amatör Kurul Üyelerinin vereceği açıklandı.



Süper Amatör Lig'de kümede kalma savaşı veren Akınspor ile İhsaniyespor arasında oynanan maçın 84. dakikasında İhsaniyespor'un attığı golün ardından çıkan olaylar maçın tatil edilmesine neden olmuştu. Olayların ardından Akınspor'dan 5, İhsaniyespor'dan 3 oyuncu kırmızı kart görmüştü. Olayların ardından karşılaşma güvenlik nedeniyle hakem tarafından ertelenmişti. Bu maçın kararını Zonguldak İl Tertip Komitesi'nin vermesi bekleniyordu. Ancak kararı Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)Amatör Kurul Üyeleri tarafından verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK