Olaylı Maçta 7 Kişi Gözaltına Alındı
26 dakika önce
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor'un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya
Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor'un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı. BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel'e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban'dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
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