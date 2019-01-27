Son Dakika Haberleri: Olaylı Maçta 7 Kişi Gözaltına Alındı

Olaylı Maçta 7 Kişi Gözaltına Alındı

26 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor'un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı.

Olaylı Maçta 7 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor'un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı. BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel'e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban'dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

Kapadokya, Güncel
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