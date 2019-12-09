Son Dakika Haberleri: Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış
Son Dakika Güncel Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış - Son Dakika

Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış

6 saat önce

ÇORUM'da, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasındaki müsabaka öncesi stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp, tribüne giriş...

Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış, System.String[]

ÇORUM'da, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasındaki müsabaka öncesi stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp, tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 16'ıncı haftasında dün Çorum Turhan Kılıçoğlu Stadı'nda, Yeni Çorumspor ile Yılpor Samsunspor arasındaki oynanacak maç öncesi, konuk takımın taraftarları, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne sürüp tepki gösterdi. Yılport Samsunspor taraftarlarıyla polisler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada taraftarların bulunduğu bölümden çevik kuvvet polislerine taş atıldı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 taraftar ile olayları görüntülemeye çalışan 2 gazeteci, biber gazından etkilendi. Olaylarda, 2 polis memuru da yaralandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin ardından gerginlik sona ererken, saat 13.30'da başlayan müsabakayı, Yeni Çorumspor 2-1 kazandı.

HALATLA TRİBÜNE TIRMANMIŞLAR

Stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, bazı Samsunsporlu taraftarların, sarkıtılan halatla tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı. Bu anlar ise diğer taraflar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların 7 metre yükseklikten sarkıtılan halat yardımıyla tırmanıp, tribüne girdiği görülüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Çorumspor, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnanılmazı başardılar! Tribüne halatla çıktılar
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]