Olaylı Mersin maçının ÇBSK'ya faturası 4 bin 875 TL

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (ÇBSK) Mersin Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı ve 80-71 kazandığı maçın ardından yaşanan olayların faturası çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu son toplantısında ÇBSK - Mersin BBGSK maçında çıkan olaylara ilişkin olarak kararını verdi. Buna göre 26 Aralık 2020 tarihinde Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçla ilgili olarak gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle ÇBSK bin 500 TL, müsabaka sonunda sahaya atılan ve olayların fitilini ateşleyen ambalajlı paket su nedeniyle bin 500 TL para cezası ile bir müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırıldı. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de bin 500 TL para cezası kesilen ÇBSK'ya ayrıca seyircilerin salon dışına çıkarılması nedeniyle de 375 TL eklenerek, toplamda 4 bin 875 TL para cezası ve 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Mersinli sporcular pişman oldu ama cezadan kurtulamadı

ÇBSK'nın galibiyetiyle sona eren maçın ardından çıkan olaylarda soyunma odasına girmesine karşın yeniden sahaya dönen sporculardan Barboros Bozkurt, tribünlere yönelmek istediği sırada olayları yatıştırmak için biber gazı sıkan polislerce durdurulmuş kamera görüntülerine yansıyan bir diğer sporcu İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları elindeki su şişesini protokol tribününe doğru fırlatmıştı.

Maça ilişkin savunma veren ve yaptıklarından ötürü pişman olduklarını açıklayan her iki sporcudan Barboros Bozkurt'a hakareti sebebiyle 3 bin TL, sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle de 750 TL para cezası verildi. 3 bin TL'lik cezayı sporcunun pişmanlık beyan eden savunması nedeniyle bin 500 TL'ye düşüren TBF sporcuya toplam 2 bin 250 TL, İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları'na da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle önce bin 500 TL ceza verdi. Ardından da cezasını yarı oranında indirerek 750 TL para cezası ile cezalandırdı. - TEKİRDAĞ