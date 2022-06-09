Olaylı Şampiyonlar Ligi finali için Fransa Emniyet Genel Müdürü Lallemnet'ten özür

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mayıs'ta oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında çıkan olayların ardından Senatoya açıklama yapan Fransa Emniyet Genel Müdürü Didier Lallemnet, sorumluluğu kabul ederek özür diledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da 28 Mayıs'ta Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ilgili Fransa Emniyet Genel Müdürü Didier Lallemnet, Senatoya açıklama yaptı. Lallemnet, final maçında patlak veren şiddet olaylarını "başarısızlık" olarak nitelendirerek, "28 Mayıs Cumartesi gününün tüm polis yönetiminin sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Söz konusu olayda iki önemli başarısızlık olduğunu aktaran Lallement, birincinin "güvenlik borçlu oldukları insanların itilip kakılması ya da saldırıya uğraması" olduğunu ifade ederek, ikincisinin ise "Fransa'nın imajının sarsılması" olduğunu aktardı.

Olaylar karşısında görevlerini doğru şekilde yerine getiren polis ve jandarma personelini tebrik eden Lallement, "Onlar olmasaydı bir trajedi olabilirdi" ifadelerini kullanarak, "İyi niyetli insanların, ailelerin etkilendiğinin farkındayım. Bunun için tamamen üzgünüm" dedi.

2 polise yaptırım uygulandı

Olayda orantısız güç kullanımı nedeniyle 2 polis memuruna yaptırım uygulandığını doğrulayan Lallement, "Memurlar, bazen anın öfkesine kapılmalarına izin verirler ve profesyonellikten uzak davranışlar sergilerler. Ancak böyle bir olayda bir müdahalede sadece iki tane olması, memurların niteliğini, verimliliğini ve ahlakını göstermektedir" dedi.

"Bu kadar çok sayıda sahte bilet beklemiyordum"

Lallement, "Beni suçlayabilirsin, bu doğru. Bu kadar çok sayıda sahte bilet beklemiyordum" ifadelerini kullanarak, maçı izlemeye gelecek olan seyirci sayısının çokluğunun öngöremediğini itiraf etti.

İçişleri Bakanı Darmanin, olaylar için Liverpool'u suçlamıştı

Çıkan olaylardan Liverpool taraftarlarını sorumlu tutan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktarmış, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3'te 2'sinin sahte olduğunu öne sürmüştü.

Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade etmiş, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" demişti.

Öte yandan Söz konusu final maçı stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar nedeniyle 35 dakika geç başlamış, polis biletsiz kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alınmış, 238 kişi ise gazdan etkilenmişti. - PARİS