Olaylı yarışta Mercedes-AMG ilk ikide yer aldı - Son Dakika

Olaylı yarışta Mercedes-AMG ilk ikide yer aldı

2020 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışında Mercedes-AMG Petronas iki pilotuyla birden zirvede yer aldı.

Olaylı yarışta Mercedes-AMG ilk ikide yer aldı, System.String[]

2020 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışında Mercedes-AMG Petronas iki pilotuyla birden zirvede yer aldı. Britanyalı pilot Lewis Hamilton ilk sırayı kazanırken, Valtteri Bottas ise damalı bayrağın altından 2. sırada geçti. İlk turda yaşanan kaza ise yarışın bir süre yavaşlamasına neden oldu.

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi bırakmadı. İtalya Tuscani Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas ve hemen yanındaki Lewis Hamilton tüm yarışı domine etti. 59 turluk yarışı Lewis Hamilton lider olarak tamamlarken takım arkadaşı Valtteri Bottas ise damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

İtalya Tuscani Grand Prix'sine ilk turda yaşanan kaza sonrasında güvenlik aracı piste girdi. Gerekli önlemler sağlandıktan sonra pistten ayrılan güvenlik aracı liderliği yeniden Valtteri Bottas'a bıraktı ve yarış hareketli start ile ikinci defa hareketlendi. Tam bu sırada start düzlüğünde, arkadaki grupta yaşanan karmaşa sebebiyle dört pilot yarış dışı kaldı. Tüm bu kaos sebebiyle yarış yeniden durduruldu ve araçlar pite çağrıldı. Kırmızı bayrak ile durdurulan yarışın yeniden başlatılması için araçlar bir kez daha start çizgisinde sıralandılar. Bir kez daha yarışa ilk iki sırada başlayan Mercedes-AMG pilotları iyi bir start alarak liderliği kimseye kaptırmadılar. İlk viraja gelindiğindeyse Lewis Hamilton takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bırakarak liderliği ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar pozisyonunu korudu.

Olaylı geçen İtalya Tuscani Grand Prix'si, Mercedes-AMG Petronas Takımı'nın ilk iki sırayı almasıyla sonlandı. Bu sonuçlara göre kariyerinin 90'ıncı zaferini kazanan Lewis Hamilton 190 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken, Valtteri Bottas da 135 puanla ikincilik basamağına yükseldi. Mercedes-AMG Petronas ise 325 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun onuncu yarışı 25 Eylül'de Rusya'da yapılacak.

(İHA)

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Formula 1, Mercedes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olaylı yarışta Mercedes-AMG ilk ikide yer aldı - Son Dakika Spor

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