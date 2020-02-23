Olcan Adın'dan Halil Umut Meler'e penaltı tepkisi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Vedat Muriç, Marcao'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tartışmasız penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kruse de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Olcan Adın da bu penaltı kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Olcan, "Penaltı? Komik" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.