Son Dakika Haberleri: Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı
Son Dakika Spor Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı

Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı

1 saat önce

Olcan Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı, System.String[]

Olcan Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak adına bugün itibariyle noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken, her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen tüm teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım takım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir."

Futbol kariyerinde Fenerbahçe, Gaziantepspor, Karşıyaka,  Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor formaları giyen Adın, bu takımlarda oynadığı toplam 366 maçta 73 gol atarken, 64 gole de katkıda bulundu.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmayı başardı.


Antalyaspor, Olcan Adın, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!
Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Oyuncu Berkay Hardal'ın eşinin "Kocam nerede lan" dediği video sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]