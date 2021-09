Olcay: "Hiç kimse ülkemizin huzurunu bozamayacak" - Son Dakika

15 Temmuz Şehit ve Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Adana'da terör mağdurları ile buluştu. Başkan Olcay, terörün dininin, mezhebinin olmadığını belirterek, "Terörün mağduru şehidi ve gazisi vardır. Hiçkimse bu ülkenin huzurunu bozamayacaktır" dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına 15 Temmuz Şehit ve Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Başkanı Mefahir Olcay, Genel Başkan Yardımcısı Ebru Taluk, terör mağduru gaziler ile şehit yakınları katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divanı oluşturan komisyon üyeleri katılımcıları selamlama konuşmaları yaptı.

Komisyon üyesi ve Mardin Bölge Başkanı Abdulvahap Akkoyun konuşmasında bölge halkının sıkıntılarını dile getirdi.

Arsuz Bölge Başkanı Ramazan Kabaklı ise dün olduğu gibi bugün de üzerlerini düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Kabaklı, "Bu ülkenin birlik ve beraberliği dünyaya örnektir" dedi.

15 Temmuz Şehit ve Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Başkanı Mefahir Olcay ise ailesindeki şehitleri anarken kendisinin de bir terör mağduru olduğunu vurguladı. "Ben de bir gaziyim" diyen Başkan Olcay, "Binlerce insanın terör illerinden mağdur olduğunu dile getirdi ve "Türk, Kürt, Alevi Sünni Laz Çerkez biz tüm renklerimiz ile gururlu onurlu bir milletiz. Vatan ve bayrak için şehit olduk gazı olduk yine oluruz. Türkiye güçlü ve inançlı bir devlettir. Hiç kimsenin bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya gücü yetmeyecektir. Biz bu vatanın sevdalıları ve çocukları olarak bir ölür bin diriliriz. Terörle ve ülkemizin başına örülmeye çalışılan her türlü tehditte bizler onların karşısında dağ gibi duracağız, bunu tüm dünya duysun. Vatan millet ve bayrak için ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düsturuyla buradayız" diye konuştu.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Mefahir Olcay, "Her türlü terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır. Her türlü istek ve taleplerini gücümüz nispetinde gideriyoruz ve gidermeye de devam edeceğiz. Gazilerimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Bizim federasyon olarak bölgelerdeki faaliyetlerimiz halkımız tarafından sevgi ile karşılanmaktadır. Terörün dini mezhebi yoktur. Terörün mağduru, şehidi ve gazisi vardır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların videoları paylaşıldı toplantı sonunda ise bölgelerden gelen vatandaşlar ile tek tek görüşülerek istekleri ve talepleri değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı. - ADANA