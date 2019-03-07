Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan 2 Ay Sonra Takımla İdmana Çıktı

Olcay Şahan 2 Ay Sonra Takımla İdmana Çıktı

1 saat önce

TRABZONSPOR'da yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen Olcay Şahan, takımıyla birlikte çalışmalara başladı.

Olcay Şahan 2 Ay Sonra Takımla İdmana Çıktı, System.String[]


TRABZONSPOR'da yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve yapılan görüşmeler sonucu affedilen Olcay Şahan, takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Olcay'ın antrenman öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile özel olarak görüştüğü ve ikilinin birbirine sarıldığı görüldü.  

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. 1 günlük iznin ardından bugün yeniden hazırlıklara başlayan bordo-mavililerin antrenmanına yaklaşık 2 aydır kadro dışı kalan ve dün affedilen Olcay Şahan da katıldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Kaptan Cemil Usta sahasında yapılan antrenman öncesinde Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü ve ardından ikili birbirine sarıldı. Antrenman ısınma çalışması ile başlarken, ardından pas ve topa sahip oyunları ile sürdü. Son bölümde ise taktiksel çalışma yapıldı.

Öte yandan antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncular Kıbrıs'ta yaşayan Irmak Asena ve Coşkun Karadağ çiftinin 1 yaşına giren çocukları Mavi Fırtına'nın doğum gününü kutlayarak, hep birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

Ersun Yanal, Ünal Karaman, Trabzonspor, Olcay Şahan, Spor
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