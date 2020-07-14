- Olcay Şahan, "Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz" - Son Dakika

- Olcay Şahan, "Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz"

- Olcay Şahan, "Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz" Genç kaleci Altıntaş, "İş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var" Denizlispor'da kaleci Tolgahan'ın sakatlaması ile kritik haftalarda fileleri koruma görevi verilen Hüseyin Altıntaş ve futbolcu Olcay Şahan...

- Olcay Şahan, "Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz"

Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Genç kaleci Altıntaş, "İş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var"

DENİZLİ - Denizlispor'da kaleci Tolgahan'ın sakatlaması ile kritik haftalarda fileleri koruma görevi verilen Hüseyin Altıntaş ve futbolcu Olcay Şahan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyet hasretini dile getiren Şahan, "Kritik bir dönemdeyiz, şuan herkes can derdinde. Bizde bugün üç puan aldık, nefes aldık, mutluyuz" dedi.

Denizlispor, 5 haftadır 3 puan hasretiyle Trabzonspor maçı ile sona erdirdi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Sonradan oyuna dahil olan ve eski takımına karşı mücadele eden Olcay Şahan, "Son haftalarda galip gelemiyorduk. Galibiyete hasrettik. Bugün çok önemli bir üç puan aldık, nefes alabildik. Çünkü rakiplerimizde son haftalarda puanlarını topluyordu. Biz maalesef toplayamadık. Bugün üç puan aldık ve ilk adımı attık. Önümüzde iki maç daha var orada da puanlarımızı alıp sezonu güzelce kapatmak istiyoruz. Tabi eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor. Maçta üç puan çok kritik bir puandı. Kritik bir dönemdeyiz, şuan herkes can derdinde. Bizde bugün üç puan aldık, nefes aldık, mutluyuz" dedi.

"Tabi ki iş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var"

Denizlispor'da kaleci Stackhowiak'ın gitmesinin ve Tolgahan Acar'ın sakatlanmasıyla fileler Hüseyin Altıntaş'a teslim edildi. Başarılı perfonmans gösteren genç kaleci Altıntaş, "Tabi ki pandemiden sonra çok zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçında atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. O maç Trabzonspor maçı oldu. Allah'a şükürler olsun bu maça, benim oynadığım maça denk geldi. Çok şükür biz buraya dualarla geldiğimizi düşünüyorum. Tabi ki iş bitmedi, önümüzde en önemli maçımız daha var, İnşallah önümüzdeki iki maçı da anlımızın akıyla Allah'ın yardımıyla bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Altıntaş, Olcay Şahan, Altıntaş, Genç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Olcay Şahan, 'Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 09:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Olcay Şahan, "Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]