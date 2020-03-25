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Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım
6 saat önce
Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.
Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02
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