Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım - Son Dakika
Son Dakika Spor Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım - Son Dakika Spor

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım

6 saat önce

Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, System.String[]

Yukatel Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.


Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;


"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."



Denizlispor, Koronavirüs, Olcay Şahan, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:02 

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