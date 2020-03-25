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Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım
6 saat önce
Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.
Yukatel Denizlispor'un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olcay Şahan'ın açıklamaları
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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