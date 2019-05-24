Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan'dan veda mesajı

Olcay Şahan'dan veda mesajı

2 saat önce

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, bordo-mavili camiaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti.

Olcay Şahan'dan veda mesajı, System.String[]
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, bordo-mavili camiaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti.
Mesajında, ilk günden itibaren Trabzonspor formasını onur ve gururla taşıdığını belirten Olcay Şahan, "Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde, kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın." ifadelerini kullandı.
2016-2017 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 19 maça çıktı ve iki gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:19 Kaynak: AA
Trabzonspor, Olcay Şahan, Spor
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