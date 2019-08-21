Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan: "Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum"
Son Dakika Spor Haber

Olcay Şahan: "Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum"

1 saat önce

Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla lige başlayacağını kaydederek, "Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum" dedi.

Olcay Şahan:
Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla lige başlayacağını kaydederek, "Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlar ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi takımın yeni transferlerinden Olcay Şahan gazetecilere açıklamalarda bulunarak, transferini ve ligi değerlendirdi. Denizlispor'un felsefesine uygun bir takım olduğu için transferinde yeşil-siyahlı ekibi tercih ettiğini vurgulayan Olcay Şahan, "Birçok takım beni transfer etmek istedi ama ben benim felsefeme uyan kulübü tercih ederek Denizlispor'u tercih ettim. O yüzden burada kendimi gösterip Trabzonspor'da son dönemde kaybettiğim maçları burada oynayarak telafi edip, oynayarak ve ağabeylik yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum, Denizlispor'un ligde iyi bir rol oynayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in ilk 5 hedefi doğrultusunda iyi transferler yaptığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve bu açıklamaları desteklediğini kaydeden Olcay Şahan şu ifadelere yer verdi:

"Denizlispor çok sağlam transferler yaptı. Bu ligi tanıyan ve ligin tecrübeli oyuncularını takıma kazandırdı. Denizlispor ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız ve başkanımızın verdiği sözü yerine getireceğiz. Bireysel olarak çok çalıştım. Zaten benim felsefemde yatmak ya da keyif yapmak yoktur. Her zaman çalışkan birisi oldum. Buraya geldiğimde de bir gün sonra maç vardı ve oynamak doğru olmazdı. Ama bundan sonra takıma katkılar sağlayacağım. Antalyaspor maçıyla bende lige başlayacağım." - DENİZLİ
Haluk Ulusoy, Antalyaspor, Olcay Şahan, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu! David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:26:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan: "Denizlispor'a katkı sağlayacağımı düşünüyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]