Olcay Şahan futbolu bıraktı, soluğu tribünde aldı!

Futbolu bıraktığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Olcay Şahan, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

Beşiktaş'a 2012 yılında transfer olarak Türkiye'ye ilk adımını atan ve uzun yıllar Beşiktaş forması giyerek şampiyonluk yaşayan Olcay Şahan, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı. Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Olcay Şahan, futbolu bıraktıktan sonra soluğu Vodafone Park'ta aldı. Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden izleyen 34 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Sahada olmaktan daha zormuş" yorumunu yaptı. Beşiktaş forması altında 180 maça çıkan Olcay Şahan, bu karşılaşmalarda 35 gol atarken 34 kez de asist yaparak gole katkıda bulundu. - İSTANBUL