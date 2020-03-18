Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Olcay Şahan: 'Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"

7 saat önce

Denizlispor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından 3 puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

Olcay Şahan:

Denizlispor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından 3 puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Korona virüs sebebiyle tedirgin olduklarını da belirten Şahan, "Futbolcular evinde kalmak istiyor. Takımda kimse oynamak istemiyor" dedi.


Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denilispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, son 3 haftalık performanslarına baktıkları zaman iyi durumda olduklarını vurguladı. Karşılaşmayı kazanarak rahatlamak istediklerini aktaran Şahan, "Tabii ki son üç haftaya bakarsak iyi puan topladık. Keyfimiz yerinde diyebilirim. Bu hafta da Sivas'da 3 puan alıp, rahatlamak istiyoruz. Onun için bütün çalışmaları yapıyoruz, İnşallah galip geliriz" dedi.


"Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama federasyon böyle açıkladıysa yapacak bir şey yok"


Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglere ara verilmesi kararına da değinen ve bu karara korona virüsü endişesi nedeniyle tepkili olduklarını dile getiren Olcay Şahan açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Aslında çok iyi karşılamadık bu kararı. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Çünkü herkes tedirgin herkes evinde kalmak istiyor ve milli maçlar arasına gidiyoruz. Kimse oynamaktan yana değil ama federasyon böyle açıkladı, oynamamızı istiyor. İzmir'e gideceğiz havalimanına. Ondan sonra da oradan Sivas'a uçuş yapacağız. Sivas'da otelde kalacağız sonuçta herkes tedirgin herkes ailesinin yanına gidecek, test yaptırsam acaba bir şey çıkar mı? Çıkmış mıdır? Olup da birilerinde var mı? O yüzden herkes tedirgin. Söylenecek fazla bir şey yok. Kendi aramızda konuşulanlara bakarsak yüzde 90 kimse oynamak istemiyor, herkes evinde kalsın deniliyor. Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi 'her şartta oynayacağız' korunmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar korunabilirsek. Ama herkes tedirgin bunu bir kez daha dile getirebilirim." - DENİZLİ

Olcay Şahan, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]