Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Olcay Şahan: 'Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"

6 saat önce

- Olcay Şahan: "Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz" Denizlisporlu Olcay Şahan: "Takımda kimse oynamak istemiyor" Denizlispor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından 3 puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

- Olcay Şahan: " Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz"

Denizlisporlu Olcay Şahan:

"Takımda kimse oynamak istemiyor"

DENİZLİ - Denizlispor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, hafta sonu oynayacakları Sivasspor maçından 3 puan alıp, rahatlayan taraf olmak istediklerini söyledi. Korona virüs sebebiyle tedirgin olduklarını da belirten Şahan, "Futbolcular evinde kalmak istiyor. Takımda kimse oynamak istemiyor" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denilispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, son 3 haftalık performanslarına baktıkları zaman iyi durumda olduklarını vurguladı. Karşılaşmayı kazanarak rahatlamak istediklerini aktaran Şahan, "Tabii ki son üç haftaya bakarsak iyi puan topladık. Keyfimiz yerinde diyebilirim. Bu hafta da Sivas'da 3 puan alıp, rahatlamak istiyoruz. Onun için bütün çalışmaları yapıyoruz, İnşallah galip geliriz" dedi.

"Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama federasyon böyle açıkladıysa yapacak bir şey yok"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglere ara verilmesi kararına da değinen ve bu karara korona virüsü endişesi nedeniyle tepkili olduklarını dile getiren Olcay Şahan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aslında çok iyi karşılamadık bu kararı. Sabah takım arkadaşlarımızla konuştuk, arkadaşların yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Çünkü herkes tedirgin herkes evinde kalmak istiyor ve milli maçlar arasına gidiyoruz. Kimse oynamaktan yana değil ama federasyon böyle açıkladı, oynamamızı istiyor. İzmir'e gideceğiz havalimanına. Ondan sonra da oradan Sivas'a uçuş yapacağız. Sivas'da otelde kalacağız sonuçta herkes tedirgin herkes ailesinin yanına gidecek, test yaptırsam acaba bir şey çıkar mı? Çıkmış mıdır? Olup da birilerinde var mı? O yüzden herkes tedirgin. Söylenecek fazla bir şey yok. Kendi aramızda konuşulanlara bakarsak yüzde 90 kimse oynamak istemiyor, herkes evinde kalsın deniliyor. Futbolcular da evinde kalmak istiyor ama bu bizim işimiz. Federasyon böyle açıkladıysa da yapacak bir şey yok. Hocamızın dediği gibi 'her şartta oynayacağız' korunmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar korunabilirsek. Ama herkes tedirgin bunu bir kez daha dile getirebilirim."

Olcay Şahan: Sivas'da 3 puan alıp rahatlamak istiyoruz

Olcay Şahan, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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