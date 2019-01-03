Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan: "Trabzonspor'da Hedefim Büyük"

Olcay Şahan: "Trabzonspor'da Hedefim Büyük"

1 saat önce

Trabzonspor'da Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve gözden çıkarılan Olcay Şahan, Trabzonspor'da hedefinin büyük olduğunu, performansını en üst seviyeye çekip tekrardan takımına layık olmak istediğini söyledi.

Olcay Şahan:


Trabzonspor'da Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve gözden çıkarılan Olcay Şahan, Trabzonspor'da hedefinin büyük olduğunu, performansını en üst seviyeye çekip tekrardan takımına layık olmak istediğini söyledi.

Bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Trabzonspor'da hedefim büyük. Kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim" ifadelerine yer verdi.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:24 Kaynak: DHA

Antalya, Olcay Şahan, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Zeki Yavru'nun Sözleşmesini Feshetti Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak

Trabzonspor'un Kadro Dışı Bıraktığı Olcay Şahan: Bu Kutsal Forma İçin Savaşacağım Galatasaray, Garry Rodrigues İçin Al İttihad İle El Sıkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:34:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olcay Şahan: "Trabzonspor'da Hedefim Büyük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]