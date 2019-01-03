Olcay Şahan, Trabzonspor'dan Ayrılmak İstemiyor

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, takımdan ayrılmak yerine savaşmayı tercih ettiğini, takımda hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, takımdan ayrılmak yerine savaşmayı tercih ettiğini, takımda hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.



Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, performans düşüklüğü nedeniyle kulübün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancıyla başladığını kaydetti.



Antrenman programı ile performansını en üst seviyeye çekeceğini vurgulayan Olcay Şahan, "Tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor'da hedeflerim büyük. Kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

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