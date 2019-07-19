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Ölçek'ten hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Genel Kurulu sonucunda oluşan yönetim, denetim ve disiplin kurullarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor.

Ölçek'ten hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Genel Kurulu sonucunda oluşan yönetim, denetim ve disiplin kurullarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ölçek, "Ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelen serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği beşikten mezara kadar hayatımızın her aşamasında gerekli ve önemlidir. Bu kutsal görevi icra edenler, üreten, güçlü ve dinamik bir Türkiye için, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek adına mesai harcamaktadırlar. Başkanımıza ve yönetimine bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

SMMMO Odası Başkanı Hüseyin Soykan ise ziyareti için Merkez İlçe Başkanı Ölçek'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
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