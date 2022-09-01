KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı - Son Dakika
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KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

01.09.2022 11:24
KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 6 Kasım'da ortaöğretim mezunlarına uygulanacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) başvurularının alınmaya başladığını açıkladı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 6 Kasım'da ortaöğretim mezunlarına uygulanacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS Ortaöğretim) başvurularının alınmaya başladığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2022-KPSS Ortaöğretim'in 6 Kasım 2022'de uygulanacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 27 Kasım 2022'de yapılacağı bildirildi.2022-KPSS Ortaöğretim başvurularının alınmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Sınava başvurular, 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Kasım, Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı - Son Dakika

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