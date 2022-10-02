Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahneyle ilgili sessizliğini bozdu

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

Kaynak: AA

ÖABT, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika

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