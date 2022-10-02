2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika
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2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

02.10.2022 10:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu başladı.

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan sabah oturumunda ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

2022-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

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Kaynak: AA

ÖABT, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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