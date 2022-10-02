2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika
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2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı

02.10.2022 11:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu Yozgat'ta başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu Yozgat'ta başladı.

Sınava girecek adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezi önlerinde toplanmaya başladı.

Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'nde yapılan sınavda, adaylar kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Adayların sınava geç kalmaması için görevliler sık sık "dakika" hatırlatması yaptı.

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Kaynak: AA

Yozgat, ÖABT, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika

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