Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'nde yapılan sınavda, adaylar kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Adayların sınava geç kalmaması için görevliler sık sık "dakika" hatırlatması yaptı.

Kaynak: AA

Yozgat, ÖABT, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı - Son Dakika

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