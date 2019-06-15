Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. - ANKARA
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