KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği öne sürülmüştü! ÖSYM'den açıklama geldi - Son Dakika
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KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği öne sürülmüştü! ÖSYM'den açıklama geldi

24.09.2022 16:24

18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda bazı adaylara poşeti açılmış soru kitapçı verildiği iddiasına ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından milyonlarca adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür - Genel Yetenek oturumu 18 Eylül pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından bir adaya poşeti açılmış kitapçık verildiği iddiası gündeme geldi. İddianın sosyal medya sıklıkla dile getirilmesinin ardından ÖSYM konuya dair bir açıklama yaptı. ÖSYM açıklamasında "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

KAMERALAR İNCELENDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, pazar günkü KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek oturumunda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 630213024 numaralı salonda 2'nci sırada sınava giren adayın soru kitapçığının kendisine poşetsiz teslim edildiğini belirttiği aktarıldı.

Başkanlık tarafından yapılan inceleme sonucuna göre, sınav evrakı poşetinin salon başkanı tarafından saat 09.09'da sınav salonuna kapalı olarak getirildiği ifade edilen açıklamada, kapalı olan poşetin salon başkanı tarafından 09.39-09.41 saatleri arasında adayların huzurunda açıldığı belirtildi.

"SINAV GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Soru kitapçıkları poşeti ile cevap kağıtları poşetinin saat 09.44'te salon başkanı tarafından sınav poşetinin içinden çıkarılarak adayların huzurunda masa üzerine konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soru kitapçıkları poşetinin 09.58-09.59 saatleri arasında adayların huzurunda salon başkanı tarafından açıldığı, bu işlem esnasında adayların da gözlemlediği şekliyle soru kitapçıklarının en altında yer alan iki kitapçık poşetinin de tüm soru kitapçıklarının yer aldığı sınav evrakı poşeti ile birlikte hataen yırtılarak açıldığı, salon başkanı tarafından hataen yırtılarak açılan iki soru kitapçığından birinin, iddia sahibi adaya saat 10.00'da teslim edildiği anlaşılmıştır.

Bahse konu ifade ile ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmeler ilgili adayla paylaşılmış ve dijital saate entegre kamera kayıtları izletilerek sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir."

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Kaynak: AA

Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği öne sürülmüştü! ÖSYM'den açıklama geldi - Son Dakika

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