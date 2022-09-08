2022-KPSS oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül'de uygulanacak 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav tarihleri güncellendi

Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.

ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.