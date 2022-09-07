YDS başvuruları başladı - Son Dakika
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YDS başvuruları başladı

07.09.2022 10:43
YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde konuya ilişkin yer alan duyuruya göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel YDS başvuruları başladı - Son Dakika

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