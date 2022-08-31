ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı - Son Dakika
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ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

31.08.2022 11:22
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022- STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.

Sınav başvuruları 7 Eylül'de sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.

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Kaynak: AA

STS Eczacılık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı - Son Dakika

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