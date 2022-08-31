ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak.

Kaynak: AA

STS Eczacılık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı - Son Dakika

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