KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

25.09.2022 10:20
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti.

Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

YORUMLAR
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KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği öne sürülmüştü! ÖSYM'den açıklama geldi KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği öne sürülmüştü! ÖSYM'den açıklama geldi KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı
Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı - Son Dakika
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