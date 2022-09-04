TUS 2. dönem kapsamında, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı ve sınav 150 dakika sürdü. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

Kaynak: AA

STS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sınavları yapıldı - Son Dakika

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