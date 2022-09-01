Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak - Son Dakika
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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak

01.09.2022 12:13
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim'de düzenlenecek 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ekim'de düzenlenecek 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de düzenlenecek sınava başvurular, İçişleri Bakanlığınca kadro sayısının 100'den 200'e çıkarılması nedeniyle bugünden itibaren 8 Eylül saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2-9 Ağustos'ta sınav için başvuran ve sınav ücretini ödeyerek başvurusunu tamamlayan adayların başvuruları geçerli olacak, bu kişilerin yeniden başvuru yapmaları gerekmeyecek.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak - Son Dakika
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